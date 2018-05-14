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Fenerbahçe, Karabük'te tarihi skorla kazandı!

FENERBAHÇE, KARABÜK'TE TARİHİ SKORLA KAZANDI!

Süper Ligde deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Fenerbahçe küme düşen rakibini 7-0 yendi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Fenerbahçe, Karabük'te Tarihi Skorla Kazandı!(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Karabükspor ile karşılaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 7-0'lık skorla kazandı ve son hafta öncesi Galatasaray ile arasındaki averaj farkını kapattı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada kendi kalesine Kravchenko, 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif, 47. dakikada Soldado,77. dakikada Dirar ve 90+5. dakikada Janssen ile geldi.

FENERBAHÇE AVERAJDA GALATASARAY'I YAKALADI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69 yaptı ve averajını da +41 yaparak, +41 averajı bulunan Galatasaray'ı yakaladı. Küme düşen Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Karabükspor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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