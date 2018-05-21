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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenen Fenerbahçe, seride 3-1 öne geçerek şampiyon oldu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu(7/10)3

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenen Fenerbahçe, seride 3-1 öne geçerek şampiyon oldu.

FENERBAHÇE SERİYİ 3-1 KAZANDI

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenerek seride 3-1 öne geçti ve şampiyon oldu.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Metro Enerji Arena'da oynanan serinin 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 31-24 önde kapattı. Maçın 3. çeyreğinde 47-39 öne geçen Fenerbahçe maçı da 62-53 kazanarak şampiyon oldu.

Fenerbahçeli oyuncular maçın ardından şampiyonluğu doyasıya yaşarken, bazı oyuncular sevinç gözyaşlarına hakim olmadı.

Seride önceki maçların skorları şöyleydi:

1. Maç: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 76-83

2. Maç: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 68-61

3. Maç: Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-68

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Kadın  Basketbol  Takımı  Şampiyon  Oldu    haber

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