FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenen Fenerbahçe, seride 3-1 öne geçerek şampiyon oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenen Fenerbahçe, seride 3-1 öne geçerek şampiyon oldu.
FENERBAHÇE SERİYİ 3-1 KAZANDI
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenerek seride 3-1 öne geçti ve şampiyon oldu.
FENERBAHÇELİ OYUNCULAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Metro Enerji Arena'da oynanan serinin 4. maçında Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 31-24 önde kapattı. Maçın 3. çeyreğinde 47-39 öne geçen Fenerbahçe maçı da 62-53 kazanarak şampiyon oldu.
Fenerbahçeli oyuncular maçın ardından şampiyonluğu doyasıya yaşarken, bazı oyuncular sevinç gözyaşlarına hakim olmadı.
Seride önceki maçların skorları şöyleydi:
1. Maç: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 76-83
2. Maç: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 68-61
3. Maç: Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-68
Kaynak: haberinburada
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