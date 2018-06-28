FENERBAHÇE, JACK WİLSHERE'İN TRANSFERİNİ BİTİRDİ
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği ünlü futbolcu Jack Wilshere ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu, stadı ve tesisleri gezdi, ev bakmaya başladı.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı. Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'in İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı belirlendi.
GAZETECİLERE GÖRÜNMEDİLER
26 yaşındaki yıldız oyuncunun dün geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü öğrenildi. Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'in bugün stadı ve tesisleri gezdiği sonrasında ise ev baktığı ifade edildi.
COMOLLI ANLAŞMAYA VARDI
Sportif direktör Damien Comolli'nin anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcunun transferinin bir kaç güne kadar resmen açıklanması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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