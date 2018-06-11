FENERBAHÇE, İSMAİL KÖYBAŞI'YI GÖZDEN ÇIKARDI
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan transfer edildiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen İsmail Köybaşı'ya transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.
Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı.
Sözcü'nün haberine göre; gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi.
Sarı - Lacivertlilerin de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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