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Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın Yerine Roussillon'u Gündeme Aldı
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Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın Yerine Roussillon'u Gündeme Aldı

FENERBAHÇE, İSMAİL KÖYBAŞI'NIN YERİNE ROUSSİLLON'U GÜNDEME ALDI

Fenerbahçe, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın Yerine Roussillon'u Gündeme Aldı(8/10)4

Teknik direktör Cocu'nun İsmail Köybaşı'yı kadroda düşünmemesi sonrasında sol bek transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'nin rotası belli oldu.

Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Fransız yıldızın 1 yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe bu durumu koz olarak kullanarak Roussillon'u düşük bir maliyetle bitirmek istiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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