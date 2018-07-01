FENERBAHÇE, İSMAİL KÖYBAŞI'NIN YERİNE ROUSSİLLON'U GÜNDEME ALDI
Fenerbahçe, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti.
Teknik direktör Cocu'nun İsmail Köybaşı'yı kadroda düşünmemesi sonrasında sol bek transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'nin rotası belli oldu.
Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Fransız yıldızın 1 yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe bu durumu koz olarak kullanarak Roussillon'u düşük bir maliyetle bitirmek istiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstismarcılara İdam Mı Hadım Mı? Dev Anketimize Siz De Katılın!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katıldığı Nikahta Meşale Yaktı
- Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun
- Hadise Konserine Giderken Kaza Yapan İki Genç Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
- Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
- Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar