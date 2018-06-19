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Fenerbahçe, iki yıldızı da satış listesine koydu

FENERBAHÇE, İKİ YILDIZI DA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Fenerbahçe Yönetimi, Giuliano ve Josef de Souza'yı satma kararı aldı. Başkan Ali Koç, ilk etapta Josef'e yapılan teklifleri düşük bularak reddetti.

Tarih : 19 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Fenerbahçe, İki Yıldızı Da Satış Listesine Koydu(5/10)1

Fernandao'yu 3 milyon dolara Suudi Arabistan'a gönderen Sarı-Lacivertliler, Giuliano ve Josef'i de satma kararı aldı.

Bu sezon UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği aldığıyla sattığı arasında denge kurması gerekecek Kanarya'da 'Değerini bulan oyuncu satılır' düşüncesi hakim.

ALİ KOÇ YÖNETİMİ, TEKLİFLERİ BEĞENMEDİ

Güneş'in haberine göre; menajerleri özellikle Josef de Souza için birkaç teklif getirdiği ana yeni yönetimin hepsini düşük bulduğu öğrenildi.

Brezilyalı yıldızla Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham'ın ciddi ilgilendiği ve 12 milyon euro üzerinde bir teklifle satılabileceği ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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