FENERBAHÇE, İKİ YILDIZI DA SATIŞ LİSTESİNE KOYDU
Fenerbahçe Yönetimi, Giuliano ve Josef de Souza'yı satma kararı aldı. Başkan Ali Koç, ilk etapta Josef'e yapılan teklifleri düşük bularak reddetti.
Fernandao'yu 3 milyon dolara Suudi Arabistan'a gönderen Sarı-Lacivertliler, Giuliano ve Josef'i de satma kararı aldı.
Bu sezon UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği aldığıyla sattığı arasında denge kurması gerekecek Kanarya'da 'Değerini bulan oyuncu satılır' düşüncesi hakim.
ALİ KOÇ YÖNETİMİ, TEKLİFLERİ BEĞENMEDİ
Güneş'in haberine göre; menajerleri özellikle Josef de Souza için birkaç teklif getirdiği ana yeni yönetimin hepsini düşük bulduğu öğrenildi.
Brezilyalı yıldızla Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham'ın ciddi ilgilendiği ve 12 milyon euro üzerinde bir teklifle satılabileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan'dan Öğretmen Ve Öğrencilere Müjde: Bilgisayar Dağıtılacak
- Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti
- Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar