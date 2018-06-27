Survivor'daki Korkunç Cinayet Sonrası Esat Yontuç'tan İlk Paylaşım
İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı
Öldürülen Kameramana İlişkin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Sevgili Alperimizi Haince Saldırı Sonucu Kaybettik
Sırbistan'ı 2-0 Yenen Brezilya, Grubunu Lider Tamamladı Ve Meksika'nın Rakibi Oldu
Fenerbahçe, Hollandalı Golcü İle Anlaşma Sağladı
Kosta Rika İle 2-2 Berabere Kalan İsviçre, Son 16'da İsveç'in Rakibi Oldu
Juventus, Portekizli Yıldızı Kadrosuna Kattı
İstanbul'daki Şiddetli Yağış Nedeniyle Hava Trafiği Durduruldu
Kuvvetli Yağışın Etkili Olduğu İstanbul'da Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Küfür Edenlerle İlgili Karar!
Erzurumspor'un İlk Transferi Leo İmzayı Attı
Survivor'ı Sarsan Cinayetin Korkunç Detayları Ortaya Çıktı!
Sırbistan-Brezilya Maçında İlk Gol Geldi! Canlı Anlatım
Türkiye'ye 600 Milyon Dolarlık Destek Onaylandı!
Ebu Hanzala Davasında Karar Verildi
Son Dakika! Galatasaray, Muğdat Çelik Transferini Kap'a Bildirdi
Alman Lider'den Erdoğan'a Övgü Dolu Sözler!
2,7 Milyon Çalışanın Maaşından Temmuz Ayında Yüzde 3'lük Bes Kesintisi Yapılacak
Galatasaray'dan Dev Transfer! İki Yıldız İle Anlaşma Sağlandı
Mehmet Altan Tahliye Kararının Ardından Cezaevinden Çıktı!

Fenerbahçe, Hollandalı golcü ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE, HOLLANDALI GOLCÜ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan ayrılan Hollandalı golcü Bas Dost ile anlaşma sağladı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Hollandalı Golcü İle Anlaşma Sağladı(9/10)5

Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiren ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçe'nin Bas Dost ile anlaşmaya vardığını aktardı. Yemeniciler, "Fenerbahçe'de Comolli'nin Bas Dost ile anlaştığı ve Bas Dost'un önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyeceği haberleri bize ulaştı" ifadelerini kullandı.

BAS DOST: GOL MAKİNESİ

Daha önce Hollanda U20, U21 ve A Takım formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki Bas Dost, 1,96 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Sporting'e 11,8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve şu anda bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı. Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Hollandalı  Golcü  İle  Anlaşma  Sağladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER