Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Ligue 1'de Guingamp forması giyen Grenier'i aldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde 27 yaşındaki oyuncunun birçok talibi olduğu ve bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

5 KULÜP DAHA İSTİYOR

Orta sahada görev yapan Grenier için sarı-lacivertlilerin dışında Newcastle United, Everton, Rennes, Fulham ve Milan'ın girişimlerde bulunduğu belirtildi.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Guingamp ile 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun bonservis bedelinin 3 milyon euro civarında olduğu aktarıldı. Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan transfer edilen Grenier, Guingamp formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Kaynak: haberinburada