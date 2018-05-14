FENERBAHÇE, FİNALDE İLK MAÇI RAHAT ALDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 83-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Süper Lig play-off final karşılaşmasının ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 83-76 galip ayrılarak seride durumu 1-0'a getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı eşleşmede serinin ikinci maçı, 16 Mayıs Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Lavender ve Holingsvorth'un pota altından kaydettiği sayılarla Yakın Doğu Üniversitesi, 4. dakikayı 12-11 üstün geçti. McBride ile boyalı alandan sayılar bulan ev sahibi ekibe Ayşe Cora ve Verameyenka'nın dış atışlardan bulduğu isabetlerle karşılık veren Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.
FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA 53-45 ÖNDE GİTTİ
Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği ikinci çeyrekte Pelin Derya Bilgiç ve Birsel Vardarlı Demirmen'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 9 sayıya (50-41) çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına da 53-45 önde gitti.
İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 26. dakika farkı 2 sayıya düşürdü: 55-57. Ardından toparlanan Fenerbahçe, Plum'un boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle final periyoduna 67-57 üstün girdi.
Son çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, Esra Ural Topuz'un pota altından Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 34. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 61-77. Eldebrink'in basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77. Plum ve Tuğçe Canıtez'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, sahadan 83-76 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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