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Fenerbahçe, Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak

FENERBAHÇE, FEYENOORD İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Fenerbahçe, Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Feyenoord ile yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçı yapacak.

Tarih : 29 Haziran 2018, 21:00
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Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Feyenoord, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMA 21 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Hollanda ekibi, internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı taraftarlarla paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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