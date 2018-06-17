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Fenerbahçe, Fabian Balbuena'yı Gözüne Kestirdi

FENERBAHÇE, FABİAN BALBUENA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Portekiz ve İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen savunma oyuncusu Fabian Balbuena'yı istediğini duyurdu.

Tarih : 17 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Fabian Balbuena'yı Gözüne Kestirdi(6/10)2

Portekiz'in A Bola gazetesi ile İspanya'dan Radio Marca, Fenerbahçe'nin Paraguaylı stoper Fabian Balbuena ile ilgilendiğini duyurdu.

İki yayın organı, 1.88 boyundaki savunmacı için sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Portekiz'den Sporting Lizbon ve Benfica ile İspanyol kulübü Celta Vigo'nun da devrede olduğunu belirtirken, Sporting için, "Geçtiğimiz sezon yaşanan tesis baskını ve taraftarların futbolcuları dövmesi nedeniyle bu transferde fazla şansı yok" yorumunu yaptı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

2016'da ülkesinin Libertad kulübünden 1.4 milyon euro'ya Corinthians'a transfer olan Balbuena, Brezilya'da sergilediği futbolla piyasa yaptı. Gollerden sonra verdiği asker selamı ile dikkat çeken Fabian'ın şu anki değeri 5 milyon euro...

Fabian Balbuena, Corinthians formasıyla 2.5 yılda 124 maça çıkıp 11 gol attı, 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, Paraguay Milli Takımı'nda da 7 kez görev yaptı.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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