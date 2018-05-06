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Fenerbahçe Evinde Bursaspor'u 2-1 Mağlup Etti

FENERBAHÇE EVİNDE BURSASPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Fenerbahçe Evinde Bursaspor'u 2-1 Mağlup Etti(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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