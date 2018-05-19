FENERBAHÇE, EVİNDE ATİKER KONYASPOR'U 3-2 MAĞLUP ETTİ
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.
FENERBAHÇE İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI
Fenerbahçe, ilk yarıyı 28. dakikada Roberto Soldado'nun asistiyle Jose Fernandao ve 34. dakikada kendi kalesine Selim Ay'ın kendi kalesine attığı goller 2-0 önde kapattı.
İlk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapatan Fenerbahçe, 65. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Konyaspor, 70'de Moryke Fofana ve 73'te Adis Jahovic ile geri dönmeye çalışsa da Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 önde kapattı.
KONYASPOR LİGİ 15. SIRADA BİTİRDİ
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 72'ye yükseltti ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazandı. Atiker Konyaspor ise 36 puanla sezonu düşme hattının 1 sıra yukarısında, 15'inci bitirdi.
Kaynak: haberinburada
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