Teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin listesindeki isimlerin sayısı artıyor.

Fransız futbol adamı, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da görev yaptığı sırada birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığı Juande Ramos ile görüşerek teklifini sundu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

En son Malaga'yı çalıştıran ve son 2 yıldır boşta olan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamın yeniden başarılara imza atmak için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Diğer aday ise İtalyan teknik adam Maurizio Sarri. Sarı-lacivertliler Napoli ile yollarını ayıran tecrübeli hoca için görüşmelerini sürdürüyor.

SARRİ SÜRE İSTEDİ

Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklifte bulunduğu Sarri, sarı-lacivertli takımdan düşünmek için süre istedi. Deneyimli İtalyan hoca, dinamik futbol anlayışıyla Fenerbahçe için ideal bir isim olarak görülüyor. Kanarya, Blanc ve uzun süre Klopp'un yardımcılığını yapan Buvac'ın yanı sıra Moyes ile de temaslarını sürdürüyor. Conte ve Luis Enrique ise sarı-lacivertli takımın teklifini geri çevirdi. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Martinez de Dünya Kupası nedeniyle "Hayır" dedi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada