NBA takımlarından Boston Celtics'ten yapılan resmi açıklamada Brad Wanamaker'ın transfer edildiği duyuruldu.

9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Anlaşmanın şartları açıklanmazken Wanamaker, 9 numaralı formayı giyecek. Bu sezon THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş ile Final Four oynayan ABD'li yıldız, 11,4 sayı, 2.6 ribaunt ve 3.9 asist ve 1.3 top çalma ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertli takımla lig şampiyonluğu yaşayan Wanamaker, 11,7 sayı 1,7 ribaunt ve 3,2 asistle oynadı.

Kaynak: haberinburada