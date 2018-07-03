FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN YILDIZI NBA'E TRANSFER OLDU
Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker, Boston Celtics ile anlaşma sağladı.
NBA takımlarından Boston Celtics'ten yapılan resmi açıklamada Brad Wanamaker'ın transfer edildiği duyuruldu.
9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Anlaşmanın şartları açıklanmazken Wanamaker, 9 numaralı formayı giyecek. Bu sezon THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş ile Final Four oynayan ABD'li yıldız, 11,4 sayı, 2.6 ribaunt ve 3.9 asist ve 1.3 top çalma ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertli takımla lig şampiyonluğu yaşayan Wanamaker, 11,7 sayı 1,7 ribaunt ve 3,2 asistle oynadı.
Kaynak: haberinburada
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