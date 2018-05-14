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Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
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Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluk yolundaki maçları şifresiz kanalda

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ MAÇLARI ŞİFRESİZ KANALDA

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'ın final four maçları, beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda(8/10)4

Fenerbahçe Doğuş'un da şampiyonluk mücadelesi vereceği EuroLeague Final-Four maçları beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.

Temsilcimiz, ilk maçında 18 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Zalgiris'le karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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