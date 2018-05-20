FENERBAHÇE DOĞUŞ, REAL MADRİD KARŞISINDA! CANLI TAKİP
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya geliyor.
TSİ 21:00'de başlayan maçta ikinci periyot oynanıyor...
REAL MADRID 38-40 FENERBAHÇE DOĞUŞ (CANLI)
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan mücadeleyi Luigi Lamonica, Boris Ryzhyk, Olegs Latisevs hakem üçlüsü yönetiyor.
FENERBAHÇE ZALGIRIS'İ, REAL MADRID CSKA'YI YENDİ
Dörtlü Final'in ilk maçlarında Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenerken, Real Madrid ise CSKA Moskova'yı 92-83 mağlup etmişti.
Öte yandan Fenerbahçe Doğuş kupayı kazanırsa, THY Avrupa Ligi'nde üst üse 2. kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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