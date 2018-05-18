FENERBAHÇE DOĞUŞ KOÇU OBRADOVİC: BOBBY HER ZAMAN BÜYÜK OYNUYOR
THY EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek adını finale yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Obradovic, Bobby Dixon için "Her zaman büyük oynuyor" dedi.
Turkish Airlines EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek adını finale yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"SAVAŞACAKLARINI BİLİYORDUK"
Finalde çok daha iyi olmaları gerektiğini aktaran Obradovic, "Devre arasında iyi savunmadan bahsetmiştik ve yine aynı şekilde iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Bir ara farkı 12 sayıya çıkardık ve rahatladık ama onlar da iyi bir dönüş yaptılar. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşacaklarını biliyorduk. Finalde çok daha iyi olmamız lazım." dedi.
Zalgiris'ten övgülerle söz eden Obradovic: "Onlar hiç vazgeçmiyorlar ve geri dönmenin bir yolunu buluyorlar. Mola dönüşlerinde koçun hamleleri mükemmeldi." dedi.
"HER ZAMAN BÜYÜK OYNUYOR"
Bobby Dixon'ın performansına da değinen Obradovic, "İnsanlar için sürpriz olabilir fakat benim için değil. Her zaman böyle büyük oynuyor." dedi.
Kaynak: haberinburada
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