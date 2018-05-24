Rum Tarafından Türkiye'ye Tehdit: Askerlerin İstanbul'a Yürüme Zamanı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolarda Son Durum!
Emre Belözoğlu'na Büyük Şok! Başkan Bırakmasını İstedi
Ak Parti'nin Seçim Beyannamesindeki Detaylar Belli Oldu!
Trabzonsporlu Futbolcu Ayrılığı Resmen Duyurdu
Fenerbahçe Doğuş Evinde Hata Yapmadı
Bakan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: Imf'nin Önünde Diz Çöktüremeyeceksiniz
Atatürk Havalimanı'nın Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu!
İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü
Marmaris'te Alkollü İngiliz Çift İle Türk Yolcu Tekne Turu Sonrası Tekme Tokat Birbirine Girdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Sürpriz Ziyaret
Darbeci Askerlere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Tepki: Utanç Verici
Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
G.Saray Başkan Adayı Özbek İddialı: Geçmişten Ders Çıkardık
Abd'den Skandal Çıkış: Türkiye Balkanları İstikrarsızlaştırıyor
Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin
Tsk'dan Hakurk'a Hava Harekatı: Teröristlerin Kullandığı 6 Hedef İmha Edildi
Yıldırım, Ekonomideki Son Durumu Değerlendirdi: Kavgamız Devam Edecek!
İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu

Fenerbahçe Doğuş evinde hata yapmadı

FENERBAHÇE DOĞUŞ EVİNDE HATA YAPMADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 81-66 yendi ve seride 1-0 öne geçti

Tarih : 24 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş Evinde Hata Yapmadı(10/10)6

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 81-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 18.15'te Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda tempolu başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Sakarya Büyükşehir Basketbol, Jones'un etkili oyunuyla 8. dakikada eşitliği (16-16) yakalasa da Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin basketleriyle ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 7 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe rakip yarı alanda pres yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 36-24. Pota altından bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı 16 sayıya (40-24) yükselten sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 44-30 önde gitti.

İkinci yarıya kolay top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında 6-0'lık seriyle başlayan Sakarya Büyükşehir Basketbol, 22. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 44-36. Arka arkaya serbest atış çizginin gerisinden Datome ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 59-49. Konuk ekip, Jankovic'in pota altından kaydettiği sayılarla farkı eritse de Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 59-54 üstün girdi.

son periyottaki 10-0'SERİ FARKI İYİCE AÇTI

Son çeyrekte boyalı alandan sayılar bulan Sakarya Büyükşehir Basketbol, 33. dakikada farkı 4 sayıya (64-60) indirdi. Nunnally ve Melli'nin dış atışlardan Vesely'nin pota altından bulduğu basketlerle 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 35. dakikayı 74-60 üstün tamamladı. Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-66 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Doğuş  Evinde  Hata  Yapmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER