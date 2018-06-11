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Fenerbahçe Doğuş Deplasmanda Tofaş'ı 95-77 Yenerek Seride Durumu 3-1'e Getirdi
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Fenerbahçe Doğuş Deplasmanda TOFAŞ'ı 95-77 Yenerek Seride Durumu 3-1'e Getirdi

FENERBAHÇE DOĞUŞ DEPLASMANDA TOFAŞ'I 95-77 YENEREK SERİDE DURUMU 3-1'E GETİRDİ

Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 95-77 yenerek seride durumu 3-1 getirdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş Deplasmanda Tofaş'ı 95-77 Yenerek Seride Durumu 3-1'e Getirdi(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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