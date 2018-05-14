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Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak! 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KARABÜKSPOR İLE KARŞILAŞACAK! 11'LER BELLİ OLDU

Süper Ligde Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe Deplasmanda Karabükspor İle Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Fenebahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

KARABÜKSPOR: Rybaka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatif, Fernando, Soldado

KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇLARINDAN NOTLAR:

Karabükspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak. Önceki 19 maçın 14'ünü Fenerbahçe kazandı (1B 4M).Fenerbahçe, Karabükspor ile ligde oynadığı son altı maçın tamamını kazandı ve bu maçların dördünde gol yemedi. Karabükspor'un Fenerbahçe karşısında elde ettiği son galibiyet Aralık 2013'te gelmişti.Evinde oynadığı son altı maçı kaybeden Karabükspor, kendi tarihlerinde Süper Lig'deki en kötü iç saha serisine imza attı. Süper Lig tarihinde Karabükspor'dan daha fazla art arda iç saha yenilgisi alan (hükmen yenilgiler hariç) dört takım var: Zeytinburnuspor (9), Ankaragücü (8), Kocaelispor (8) & Diyarbakırspor (7).Fenerbahçe, Süper Lig'de altı maçtır kazanıyor. Bu, ligde halen devam eden en uzun galibiyet serisi. Sarı lacivertliler en son 2014/15 sezonunda arka arkaya yedi maçtan galip ayrılmıştı.Karabükspor ise ligdeki son 12 maçını kaybetti. Bu, Süper Lig tarihinde bir takımın elde ettiği en uzun ikinci mağlubiyet serisi (hükmen mağlubiyetler hariç). Bu alanda Karabükspor'un önünde yer alan tek takım Ankaragücü (15 maç - 2011/12 sezonu).

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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