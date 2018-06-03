Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti
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FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM, STADI TERK ETTİ


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti
Tarih : 03 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti(9/10)5

Fenerbahçe Spor Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulunun ikinci günü, oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından "Tüm sonuçları tek seferde açıklayacağız" dedi.

Alanda bulunan basın mensuplarının verdiği bilgilere göre; Ali Koç, Aziz Yıldırım'a büyük fark attı.

AZİZ YILDIRIM STADYUMU TERK ETTİ

Seçimlere başkan olarak giren Aziz Yıldırım, ilk sonuçların ardından duygusal anlar yaşayarak stadı terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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