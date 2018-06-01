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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM: GOMİS BİZE GELDİ, AYKUT KOCAMAN İSTEMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in sezon başında Fenerbahçe'ye geldiğini fakat Aykut Kocaman'ın kendisini istemediğini söyledi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi(7/10)3

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, beIN Sports Haber'e yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Bafetimbi Gomis'in sezon başında önce kendilerine önerildiğini, ancak aykut Kocaman'ın istemediğini söyledi.

"AYKUT HOCA İSTEMEDİ"

Aziz Yıldırım, Fransız yıldızın kendileri tarafından istenmeyince Galatasaray'a gittiğini iddia ederken, "Gomis ilk bize geldi, Aykut hoca istemedi. O şekilde bir santrafor istemediğini söyledi. Hastalığından dolayı tereddüt etti, almadık. Önce bize geldiler, biz istemeyince gittiler. Ligde böyle birkaç futbolcu daha var. Şimdi isim vermek doğru olmaz ama ilk önce bize geldiler. Bizim sıkıntımız gol değil. Aykut Kocaman, ligde 78 gol atmış bir takımın teknik direktörü" ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray'da 40 maçta 32 gol attı ve 6 da asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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