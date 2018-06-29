FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'UN GİYDİĞİ ATATÜRK İMZALI TİŞÖRT SATIŞA ÇIKTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim sürecinde giydiği ve taraftarlar tarafından beğeni toplayan Atatürk imzalı tişört Fenerium mağazalarında satışa sunuldu.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un seçim sürecinde zaman zaman giydiği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan tişört Fenerium mağazalarında satışa çıktı. Büyük beğeni toplayan ve taraftarlardan gelen, tişörtün üretilmesi ve Fenerium mağazalarında satışa sunulması talebine yönetim de karşılık vermiş oldu.
79.97 TL'DEN SATIŞA ÇIKTI
Lacivert renkte satışa sunulan tişört sosyal medyaya da damga vururken 79.95 TL'den satışa sunulan tişörtün taraftarlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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