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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Giydiği Atatürk İmzalı Tişört Satışa Çıktı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Giydiği Atatürk İmzalı Tişört Satışa Çıktı

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'UN GİYDİĞİ ATATÜRK İMZALI TİŞÖRT SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim sürecinde giydiği ve taraftarlar tarafından beğeni toplayan Atatürk imzalı tişört Fenerium mağazalarında satışa sunuldu.

Tarih : 29 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Giydiği Atatürk İmzalı Tişört Satışa Çıktı(10/10)6

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un seçim sürecinde zaman zaman giydiği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan tişört Fenerium mağazalarında satışa çıktı. Büyük beğeni toplayan ve taraftarlardan gelen, tişörtün üretilmesi ve Fenerium mağazalarında satışa sunulması talebine yönetim de karşılık vermiş oldu.

79.97 TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Lacivert renkte satışa sunulan tişört sosyal medyaya da damga vururken 79.95 TL'den satışa sunulan tişörtün taraftarlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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