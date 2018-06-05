FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ MAZBATASINI ALDI
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulüpteki mazbatalarını aldı. Sarı-lacivertli taraftarların, Kadıköy'de düzenlenen mazbata törenine büyük bir katılımı vardı. Koç'a büyük bir destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, "Satır satır hece hece en büyük Fenerbahçe, "Büyük başkan, Alemin kralı geliyor, Deliler gibi aşığım sana, ille de sen, ille de sen" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, mazbata törenine kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya ile beraber çıktı.
"NE DERLERSE DESİNLER BEN DE SİZE AŞIĞIM"
Ali Koç, taraftara şu şekilde seslendi; "Ne derlerse desinler ben de size aşığım. Annem tabii şaşırdı, övgülerinizi duyunca (taraftara). Daha çok yapacak işimiz var, hemen başlayalım. (Galatasaray hakkında yapılan tezahüratlardan sonra) Böyle yapmayın arkadaşlar, biz burada yeni sayfa açmak için varız, bunu yaparsanız bana da saygısızlık etmiş olursunuz."
"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ İŞGAL ETTİ"
"Birbirimize saygılı olmazsak, başkasına hiç olamayız. Türk spor tarihinin en önemli ve farklı seçimini gerçekleştirdik. Son 6 ay ve son 48 saatte ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarınızın tarifi yok. Sayın Vefa Küçük ile zaman zaman ayrı düşsek de endişelensek de kendisi bu endişelerimizin yersiz olduğunu gösterdi. Tüm Türkiye'ye örnek seçim yaptık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, ayrıcalığını fark ettiniz mi? Bunu ukalalık olarak söylemiyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin gündemini işgal etti, dünya bu seçimden bahsetti. Taraflı tarafsız herkes bu seçimi izledi, bütün televizyonlar bu seçimi gösterdi. Bunu anlatmamın sebebi, Fenerbahçe ile gurur duyun."
"KONGRE ÜYELERİ BİZİMLE AYNI DÜŞÜNDÜ"
"Biz 1 sene önce yola çıktık, 47 ayrı etkinliğimiz oldu, herkese temas ettik. Baktık ki herkes aynı coşku içerisinde ve özlem var. İnancınız biraz geç de olsa bana inandınız; bu yoldan geri dönüş yok. Kar topu büyüdü ve bugüne geldik. Türkiye'nin dört bir yanından bu seçime gelenlerden, tekerlekli sandalye ile seçime gelenlerden, ambulansla bu seçime gelenlerden Allah razı olsun. Biz dönüşüm dedik, değişim dedik ve kongre üyeleri de bizim ile aynı düşündü"
Kaynak: haberinburada
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