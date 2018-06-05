FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, SAHNEYE KAMER KAYA İLE ÇIKTI
Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimde oyların 16 bin 92'sini alarak Aziz Yıldırım karşısında büyük bir farkla başkan seçilen Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını almak için davet edildiğinde sahneye Kamer Kaya ile çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ali Koç'un kendisini Fenerbahçeli yapan eski çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
- Muharrem İnce, Trt'ye Yüklendi: Sadakanıza İhtiyacım Yok
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Ttk'ya 1000 Personel Alınacak
- Bbp Genel Başkanı Destici: Marksist Leninist Hdp'nin Kapatılması Lazım
- Son Dakika! Başbakan'dan Bedelli Açıklaması: Çare Bulmak Mecburiyetindeyiz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!
- Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
- Yanardağ Patlamasında Lavların Yok Ettiği Köyde Ölü Sayısı 62'ye Yükseldi
- Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
- Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar