Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'un bugün gerçekleşen kongreye iki korumasıyla birlikte gelmesi dikkat çekti. Dün, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.

ALİ KOÇ, KONGREYE KORUMALARIYLA GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, kongreye gelen başkan adayı Ali Koç'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Dün yaşanan gerginliklerin ardından Koç'un, kongreye iki yakın koruması ile gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada