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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç. Bir Meczup Adımızı Kullanıyor

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ. BİR MECZUP ADIMIZI KULLANIYOR

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, Fenerbahçe'mizin adını bile asla anmaması gereken bir meczubun, algı oyunlarına şahit oluyoruz." dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç. Bir Meczup Adımızı Kullanıyor(5/10)1

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç yaptığı açıklamada, kendi adını kullanarak algı operasyonu yapıldığını belirtti.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Son günlerde, Fenerbahçe'mizin adını bile asla anmaması gereken bir meczubun, adımızı kullanarak yapmaya çalıştığı algı oyunlarına şahit oluyoruz.

Bu ve bu gibi kişilerin, seçimimize az bir süre kala maksatlı olarak ortaya çıkarak, bizi desteklediklerine dair paylaşımlar yapmasından çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz.

Tüm Fenerbahçelilerden ricam, bu yola çıktığımız ilk günden itibaren söylediğimiz gibi, lütfen uyanık olalım ve satır aralarını çok iyi okuyalım.

"ÇİZGİMİZ ÇOK NETTİR"

Bizim, çıktığımız bu yolda ilkelerimiz ve çizgimiz çok nettir.

Fenerbahçe'yi sadece koşulsuz sevenlerle olan yürüyüşümüze kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

Bu kutsal yolda, Fenerbahçe düşmanları ile olabilecek tek alakamız, gerektiğinde Fenerbahçe'miz için onlarla karşı karşıya gelmekten ibarettir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki; Fenerbahçe başkanlarını Fenerbahçeliler seçer!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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