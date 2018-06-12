Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Fernandao Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer oldu.

İŞTE RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

5 MİLYON DOLARA KADROSUNA KATMIŞTI

2014-2015 sezonunda Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Fernandao, 32 maçta attığı 22 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın bu üstün performansının ardından Atletico Paranaense ile temasa geçmiş ve yıldız futbolcuyu 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Kaynak: haberinburada