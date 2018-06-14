Fenerbahçe, Arsenal Forması Giyen Ospina'yı Transfer Etmek İstiyor
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Fenerbahçe, Arsenal Forması Giyen Ospina'yı Transfer Etmek İstiyor

FENERBAHÇE, ARSENAL FORMASI GİYEN OSPİNA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Kolombiyalı file bekçisi David Ospina'yı transfer etmeye çok yakın.

Tarih : 14 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Arsenal Forması Giyen Ospina'yı Transfer Etmek İstiyor(9/10)5

Son olarak Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getiren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Sarı Lacivertliler ile ilgili bugün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ABD BASINI YAZDI

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bleacher Report adlı internet sitesinin ünlü yazarı Dean Jones, Sarı Kanarya'nın Arsenal'da forma giyen David Ospina'yı transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı.

İngiliz gazeteci, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "David Ospina, Fenerbahçe'ye gitme fikrine açık. Transferin bu yaz bitmesi yüksek ihtimal." ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DA KONUŞULMUŞTU

Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 29 yaşındaki Kolombiyalı eldiven, geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan Ospina, Petr Cech'in ardından Arsenal'ın ikinci kalecisi konumunda bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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