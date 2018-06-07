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FENERBAHÇE, ALİ KOÇ YÖNETİMİNDE İLK TRANSFERİNİ YAPTI


Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde ilk transferini yaptı
Tarih : 07 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Ali Koç Yönetiminde İlk Transferini Yaptı(5/10)1

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç yönetiminde ilk transferini yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Fransız yönetici Damien Comolli'yi sportif direktörlük görevine getirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz yapılan görüşmeler sonucunda Sportif Direktörlük için Sayın Damien Comolli ile anlaşmaya varmıştır."

COMOLLI KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

ÜNLÜ FUTBOLCULARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

LIVERPOOL'DA DA ÇALIŞTI

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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