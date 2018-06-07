FENERBAHÇE, ALİ KOÇ YÖNETİMİNDE İLK TRANSFERİNİ YAPTI
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç yönetiminde ilk transferini yaptı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Fransız yönetici Damien Comolli'yi sportif direktörlük görevine getirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimiz yapılan görüşmeler sonucunda Sportif Direktörlük için Sayın Damien Comolli ile anlaşmaya varmıştır."
COMOLLI KİMDİR?
13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.
1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.
ÜNLÜ FUTBOLCULARI TAKIMA KAZANDIRDI
2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.
LIVERPOOL'DA DA ÇALIŞTI
2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
- Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
- Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
- Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
- Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
- Eski Sevgilisi İle Karşılaşan Genç, Önce Üniversiteli Kızı Sonra Kendini Vurdu
Bu Haberle İlgili Yorumlar