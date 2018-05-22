Partiler Milletvekili Listelerini Ysk'ya Sundu! İşte Sıralı Tam Liste
Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti
Benzine 25, Motorine 23 Kuruşluk Zam Geldi Ancak Pompaya Yansımadı
Gizli Tutmaya Çalıştığı Hayır İşini Köy Halkı Ortaya Çıkardı
Evsizler İçin Köy Kurdular!
Kılıçdaroğlu'nun Listeye Yazdığı Eren Erdem'in Üzerini Kim Çizdi?
Fetö'den Tutuklanan Akşener'in Danışmanının İlk İfadesi Kriz Yarattı!
Ünlü Futbolcu Ibrahimovic, Ayağına Basan Rakibini Tokatladı
Fenerbahçeli Neustadter'in Peşine Rus Ve Alman Takımları Düştü
Tır'ın Sileceğine Dolanan Yılanı, Polis Eliyle Alıp Fırlattı
Gencebay'ın Alay Konusu Olduğu Reklam, Türkiye'de 1'inci Oldu
Ağzından Kan Gelen Ünlü Sanatçı Yoğun Bakıma Alındı
Denizbank'ın Satışı Tamamlandı!
Çocuk Doğurmanın Yasak Olduğu Adadan Şaşırtıcı Haber
Finale Günler Kala Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu
İyi Parti'de Liste Dışında Kalan Yusuf Halaçoğlu Sitem Etti
İyi Parti'de Meral Akşener'in 'a Takımı' Liste Başı
Mavi Balina Oyunundan Sonra Mariam Dehşet Saçıyor
Bir Ülke Daha Resmi Olarak Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıdı
Suudi Arabistan'da Yolcu Uçağı Burun Üzeri İniş Yaptı

Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti

FENERBAHÇE, AHMED MUSA'NIN TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, bonservisi Leicester City'de olan golcü oyuncu Ahmed Musa'nın transferi için girişimlere başladı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Ahmed Musa'nın Transferi İçin Harekete Geçti(5/10)1

Başkan Aziz Yıldırım, bir yandan kongre çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da takviye çalışmaları yapıyor. Sarı lacivertlilerin patronu, yeniden başkan seçilmesi halinde Nijeryalı forveti kadroya katacak. Kanarya bu doğrultuda İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

Rus basınından Sport Express de Ahmed Musa'ya Fenerbahçe'nin yakın ilgisi olduğunu sütunlarına taşıdı. Fenerbahçe'de hedef, Leicebter City'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak.

Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak yaklaşan Nijeryalı yıldız, forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında görev yapabiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Ahmed  Musa  Nın  Transferi  İçin  Harekete  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER