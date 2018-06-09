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Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KEŞFETTİĞİ TAVUK IRKINA ANNESİNİN ADINI VERDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Fen Bilgisi öğretmeni, iki farklı tavuk ırkından DNA yapılarındaki çaprazlama tekniği ile ortaya çıkardığı yeni tavuk ırkına annesinin ismini verdi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi(7/10)3

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Fen Bilgisi Öğretmeni Abdullah Tabur, iki farklı tavuk ırkından DNA yapılarındaki çaprazlama tekniği ile ortaya çıkardığı yeni tavuk ırkına annesinin adı Zeynep ismini verdi.

ÇAPRAZLAMA YÖNTEMİ İLE KEŞFETTİ

Fen Bilgisi Öğretmeni Abdullah Tabur, iki farklı tavuk ırkından DNA yapılarındaki çaprazlama tekniği ile ortaya çıkardığı yeni ırk tavuğun dünya literatüründe Zeynep olarak anılması için başvuruda bulundu. 3 yıl önce bir grup öğrencisi ile birlikte çalışmalara başlayan Tabur, Brahma cinsi horoz ile Anadolu siyah cinsi tavuğun gen haritasını çıkarıp çaprazlama yöntemi ile yeni bir ırk ortaya çıkardı. Abdullah Tabur, görünüş olarak da dünyadaki hiçbir ırk tavuğa benzemeyen yeni ırk tavuğa annesi Zeynep'in ismini verdi.

AKADEMİK DÜNYADA YANKI BULDU

3 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan yeni tavuk ırkı ile ilgili çalışmasının her aşamasını akademik makale haline getiren Tabur, çalışma sonuçlarını başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere yurt dışında da birçok üniversiteye gönderdi. Bilimsel makale olarak yayınlanan Abdullah Tabur'un çalışması, akademik dünyada da geniş yankı buldu. Yeni tavuk ırkını dünya literatürünün Zeynep olarak adlandırılması için de başvuruda bulunan Abdullah Tabur, Zeynep'in Türkiye'de oldukça tutulacağını belirtti. Tabur, yaptığı açıklamada, "Bilinen birçok tavuk hastalığına karşı Zeynep oldukça dirençli. Şu anda Türkiye'deki en yaygın tavuklar yılda yaklaşık 120 yumurta verir. Ancak Zeynep 1 yılda 360 tane yumurta yumurtlama özelliğine sahip. Yani normal tavukların üç katı yumurtlar. Et verimi de oldukça yüksek olan bu yeni ırk Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bu çalışmaya başlarken anneme sözüm vardı. ve bu yeni ırka annemin adı olan Zeynep ismini verdim. İnşallah dünya genelinde de bu ırkımız yaygınlaşacak ve Zeynep olarak anılacak. Bunun için de gerekli başvuruları yaptım" dedi.

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Zeynep Tabur ise, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Onunla ne kadar övünsem azdır. Oğlum bir tanedir. Yılmadan usanmadan çalıştı. Küçüklüğünden bu yana zaten bilime çok büyük hevesi vardı. İsmimin bu şekilde yaşayacak olması beni çok mutlu etti. Benim için inanılmaz bir mutluluk" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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