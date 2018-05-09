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Felipe Luis'ten Griezmann itirafı!

FELİPE LUİS'TEN GRİEZMANN İTİRAFI!

Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Felipe Luis, takım arkadaşı Griezmann için biçilen 100 milyon euroluk değerin az olduğunu söyledi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Felipe Luis'ten Griezmann İtirafı!(5/10)1

Sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Antoine Griezmann hakkında takım arkadaşı Filipe Luis'ten çarpıcı itiraflar geldi.

"KESİNLİKLE UCUZ"

Brezilyalı futbolcu, "Griezmann 100 milyon euroluk bedeliyle kesinlikle ucuz. Ancak şu anda ne biz arkadaşları, ne de Griezmann bunu düşünmüyoruz. UEFA finalinden sonra düşünebiliriz." şeklinde konuştu.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz günlerde Fransız yıldız ile ilgilendiklerini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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