FELAKETTEN YENİ GÖRÜNTÜLER! ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULUŞ KAMERADA
Başkent'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel felaketini yaşayan Mamak'tan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaş, sürüklenen arabanın üzerine çıkarak son anda kurtuluyor.
Başkent'te cumartesi öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Mamak Boğaziçi'nde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
ÇOK SAYIDA OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ
Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, Mamak'ta sele neden oldu. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne kattı.
SÜRÜKLENEN ARABANIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDU
Araçların sürüklenme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin sürüklenen arabanın üzerine çıkarak selden kurtulma anı görüntüye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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