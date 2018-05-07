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Felaketten yeni görüntüler! Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

FELAKETTEN YENİ GÖRÜNTÜLER! ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULUŞ KAMERADA

Başkent'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel felaketini yaşayan Mamak'tan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaş, sürüklenen arabanın üzerine çıkarak son anda kurtuluyor.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Felaketten Yeni Görüntüler! Ölümden Kıl Payı Kurtuluş Kamerada(9/10)5

Başkent'te cumartesi öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Mamak Boğaziçi'nde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, Mamak'ta sele neden oldu. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne kattı.

SÜRÜKLENEN ARABANIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDU

Araçların sürüklenme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin sürüklenen arabanın üzerine çıkarak selden kurtulma anı görüntüye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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