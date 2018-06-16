İsviçreli tenisçi Roger Federer, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-1 yenerek finale yükseldi, böylece Nadal'ı geçerek dünya 1 numarası olmayı garantiledi.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Stuttgart Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 24. basamakta bulunan Kyrgios karşılaştı.

Bir saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta finale kaldı.

ZİRVEYE ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla Federer, 18 Haziran Pazartesi günü açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı geçerek zirveye yükselmeyi garantiledi.

Federer, finalde dünya klasmanının 35. sırasındaki Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada