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FED'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!

FED'DEN FAİZ YÜKSELTME SİNYALİ GELDİ!

Dolara rekor üzerine rekor kırmasına neden olan FED toplantısı sona erdi. Toplantı tutanaklarında FED'in Haziran ayı için faiz arttırımına gideceği sinyali verildi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 23:30
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FED (ABD Merkez Bankası) tutanaklarında, birçok Fed yetkilisinin gelecek faiz artırımının "yakında" olmasının uygun olabileceği görüşünü paylaştığı aktarıldı. Tutanaklarda, "Ekonomik görünüm bir başka faiz artışının yakında yapılabileceğini destekliyor" denildi.

"YAKIN BİR ZAMANDA ADIM ATMAK UYGUN OLABİLİR"

Tutanaklarda enflasyon hedefini hafifçe geçmenin sorun olmayacağının sinyalleri verildi ve sıkılaşmanın "agresifleşmesi" konusunda aceleye gerek olmadığı ifade edildi.

1-2 Mayıs'ta gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanaklarında, "Gelecek verinin geniş anlamda ekonomik görünümü doğrulayıp doğrulamayacağı değerlendirildi. Komite için politika gevşekliğine son vermek adına yakın bir zamanda adım atmak uygun olabilir" ifadeleri yer aldı.

"ENFİLASYON HEDEFİNİ TUTTURMADA ETKİLEYİCİ OLABİLİR"

Komite tutanaklarında ayrıca, "Enflasyonun yüzde 2 üzerine biraz çıkması komitenin simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu ve uzun vadedeki enflasyon hedefini tutturmada destekleyici olabilir" denildi.

"FED'in Haziran ayındaki toplantıda faiz artışı yapacağı yolunda olduğu doğrulanırken, FED yetkilileri sürekli temele oturtulmuş biçimde enflasyon hedefine ulaşıldığına ilişkin zafer ilan etmede gönülsüz görünüyor" yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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