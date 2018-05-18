FECİ KAZA KAMERADA! HAFRİYAT KAMYONU YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonun altında kalarak can verdi. Kazadan sonra durmayıp yaşlı adamın üzerinden geçen kamyon şoförü gözaltına alındı.
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMYON, YAŞLI ADAMA ÇARPIP ÜZERİNDEN GEÇTİ
Kaza dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ali Önlem'e hafriyat kamyonu çarptı.
Önlem'in üzerinden geçen kamyon bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.
YAŞLI ADAM, HAYATINI KAYBEDERKEN ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Önlem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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