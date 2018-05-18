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Feci Kaza Kamerada! Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamın Üzerinden Geçti

FECİ KAZA KAMERADA! HAFRİYAT KAMYONU YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonun altında kalarak can verdi. Kazadan sonra durmayıp yaşlı adamın üzerinden geçen kamyon şoförü gözaltına alındı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Feci Kaza Kamerada! Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamın Üzerinden Geçti(7/10)3

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYON, YAŞLI ADAMA ÇARPIP ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ali Önlem'e hafriyat kamyonu çarptı.

Önlem'in üzerinden geçen kamyon bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.

YAŞLI ADAM, HAYATINI KAYBEDERKEN ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Önlem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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