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FBI, ABD'yi kana bulamak isteyen El Kaide militanını yakaladı

FBI, ABD'Yİ KANA BULAMAK İSTEYEN EL KAİDE MİLİTANINI YAKALADI

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulamak isteyen bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 00:20
Puan Ver : Fbı, Abd'yi Kana Bulamak İsteyen El Kaide Militanını Yakaladı(7/10)3

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulamak isteyen bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.

EL KAİDE, BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ KANA BULAMAK İSTEDİ

FBI, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı. 48 yaşındaki Demetrius Pitts adlı teröristin saldırıyı düzenlemekteki amacının terör örgütü El Kaide'ye olan bağlılığını göstermek olduğu ifade edildi. Pitts'in 20 yıl hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebi ile ABD'nin çeşitli yerlerinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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