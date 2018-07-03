FBI, ABD'Yİ KANA BULAMAK İSTEYEN EL KAİDE MİLİTANINI YAKALADI
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulamak isteyen bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulamak isteyen bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.
EL KAİDE, BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ KANA BULAMAK İSTEDİ
FBI, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı. 48 yaşındaki Demetrius Pitts adlı teröristin saldırıyı düzenlemekteki amacının terör örgütü El Kaide'ye olan bağlılığını göstermek olduğu ifade edildi. Pitts'in 20 yıl hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebi ile ABD'nin çeşitli yerlerinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.
Kaynak: haberinburada
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