209 atın Büyükada'ya götürülmesi sırasında faytoncularla hayvanseverler arasında kavga çıktı. Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırabildi.

FAYTONCULAR HAYVANSEVERLERE SALDIRDI

10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu.

HAYVANSEVERLER GÖRÜNTÜ ALMAK İSTEDİ

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, "209 at 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi Adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar. Polis havaya ateş etmek zorunda kaldı. ve havaya ateş ettikten sonra bile hala darp edilmeye devam edildi. Umarım buradan hepimizin sesini gerekli kurumlar duyar. Hem bizlere hem onlara zulme son verirler artık" dedi.

"AMACIMIZ SADECE YAŞAM HAKKINA SAYGIYDI"

Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün ise, "Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik. ve faytoncular tarafından darp edildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla Adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı. Ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin olmadığı öğrenilirken atlar Büyükada'ya götürüldü.

Kaynak: haberinburada