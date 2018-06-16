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Favori Sahaya İndi! Fransa, Avustralya Karşısında
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Favori sahaya indi! Fransa, Avustralya karşısında

FAVORİ SAHAYA İNDİ! FRANSA, AVUSTRALYA KARŞISINDA

Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Fransa, Avustralya ile karşılaşıyor. Saat 13.00'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 16 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Favori Sahaya İndi! Fransa, Avustralya Karşısında(6/10)2

2018 FIFA Dünya Kupasında Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K'dan yayınlanıyor.

Maç, Kazan şehrindeki Kazan Arena'da saat 13.00'te başladı. Karşılaşmayı Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha yönetiyor.

1' Maç hakemin düdüğüyle başladı!

İLK 11'LER:

FRANSA:

Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Dembélé

AVUSTRALYA:

Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Leckie, Jedinak, Mooy, Kruse, Rogic, Nabbout.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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