Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı. Fatih Terim sakatlığı tamamen geçen ve yaz boyunca bireysel olarak çok iyi hazırlanan 17 yaşındaki Yunus Akgün'ü de A takım kadrosuna davet etti.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Terim A takım kadrosuna bazı genç oyuncuları da davet etti. Bunlardan biri de Yunus Akgün...

Meşşur 2000 grubundan olan Yunus Akgün U17 Dünya Kupası'nın ardında A takıma yükselmiş ancak yanlış yükleme sonucu sakatlanmıştı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve pes etmeyen kanat oyuncusu U19 liginde kısa sürede attığı 6 golle dikkatleri yine üzerine çekmişti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA KATILDI

Yaz tatili boyunca bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren 17 yaşındaki futbolcu bunun karşılığını aldı ve alt yapı hocalarının da raporu doğrultusunda A takımın yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

Fatih Terim'in 2011 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyen genç oyuncu yazı kampına da götürmesi bekleniyor. Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada