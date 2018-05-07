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Fatih Terim'den sert mesaj: Görmüyoruz sanmasınlar

FATİH TERİM'DEN SERT MESAJ: GÖRMÜYORUZ SANMASINLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından, "Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez." dedi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 02:20
Puan Ver : Fatih Terim'den Sert Mesaj: Görmüyoruz Sanmasınlar(8/10)4

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık oyunun önemi olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Açıkçası ne istatatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan… İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.

"İNŞALLAH SON İKİ HAFTADAN DA LİDER ÇIKARIZ"

Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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