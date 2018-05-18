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Fatih Terim'den Şampiyonluk Sözleri!
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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri!

FATİH TERİM'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ!

Göztepe ile oynanacak kritik Göztepe maçı öncesi Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim'in "Bu anlamlı bir şampiyonluk olacak" sözlerine yer verdi.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Fatih Terim'den Şampiyonluk Sözleri!(10/10)6

Kritik Göztepe maçı öncesinde Galatasaray, Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda Fatih Terim'in sözleri kullanılırken Terim'in "Bu anlamlı bir şampiyonluk olacak" sözleri dikkat çekti.

"EVELALLAH ORADAN HAYIRLISI İLE DÖNECEĞİZ"

İşte Fatih Terim'in sözleri ve Galatasaray'ın paylaştığı o video;

"Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular için. Özellikle ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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