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Fatih Terim'den olay yaratan Şampiyonlar Ligi tweeti!

FATİH TERİM'DEN OLAY YARATAN ŞAMPİYONLAR LİGİ TWEETİ!

Teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın başında 7. şampiyonluğunu ilan etti. Terim kutlamalar sonrası sosyal medya hesabından, "Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?" diyerek paylaşımda bulundu.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Fatih Terim'den Olay Yaratan Şampiyonlar Ligi Tweeti!(8/10)4

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 7. şampiyonluğunu ilan ederken Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon doğrudan katılmayı da garantiledi. Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili olarak Tweet attı, ortalık yıkıldı.

GALATASARAY 21. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Süper Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti! Başakşehir, Fenerbahçe'nin de şampiyonluk ihtimallerinin bulunduğu son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1-0'lık zaferle ayrıldı ve 21. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu.

FATİH TERİM, DEVLER LİGİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Fatih Terim, Galatasaray'a 7. şampiyonluğunu kazandırırken sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi garantiledi. Galatasaray'la 3. döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fatih Terim, şampiyonluk sonrasında Devler Ligi'yle ilgili bir paylaşım yaptı ve ortalık yıkıldı!

"TAHMİN EDİN KİM GERİ DÖNDÜ"

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabını etiketleyen Fatih Terim, "Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?" ifadeleri anlamına gelen "Knock knock! Guess who is back" ifadelerini kullandı. İmparatorun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğenildi ve paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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