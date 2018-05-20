Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'nin görevine son vermesiyle alakalı, "Eğer beni göndermeselerdi belki Dünya Kupasına da gitmiştik" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 21. şampiyonluğu elde ettikleri maçın ardından Kebapçı kavgasının ardından ayrılık kararı veren TFF'ye göndermede bulundu.

"BELKİ DÜNYA KUPASINA DA GİTMİŞTİK"

Terim, Milli Takımdan gönderilmeseydi Dünya Kupası'na gideceklerini iddia ederken, "Eğer bazılarının önderliğinde, bizi gönderme operasyonu olmasaydı, belki Dünya Kupası'na da gitmiştik" ifadelerini kullandı.

Terim öte yandan, yabancı sınırının serbest bırakılmasında payı olduğunu vurgularken, "Yabancı kuralı dünyada serbest. Bugün ligin kaliteli geçmesinde yerli-yabancı ayrımı olmamasının önemli rolü var. İyi oynayan hiçbir yerli oyuncuyu kimse oynatmamazlık etmez. Kuralı iyi öğrenelim. Kural yabancı kuralı değil, Türk'ü koruma kuralı. 14 Türk mecburi" dedi.

Kaynak: haberinburada