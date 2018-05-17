FATİH TERİM'DEN 17 MAYIS PAYLAŞIMI: G.SARAY RUHUNU TARİHE YAZDIRDIK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Kupasını kazanmasının 18'inci yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı: Galatasaray ruhunu ve kimliğini tarihe yazdık.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde paylaşım yaptı.
"SADECE KUPA KALDIRMADIK"
Günün ilk dakikasında paylaşımı yapan Fatih Terim, "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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