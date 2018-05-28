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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 6 futbolcu yolcu

FATİH TERİM NEŞTERİ VURDU! TAM 6 FUTBOLCU YOLCU

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren 6 oyuncuyla mukavele yapmayacak ve maaş bütçesinde 27 milyon liralık bir yer açılacak.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Fatih Terim Neşteri Vurdu! Tam 6 Futbolcu Yolcu(8/10)4

Şampiyonlar Ligine yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak. Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak.

TRANSFERİN ÖNÜ AÇILACAK

Hakan Balta, Yasin Öztekin, Koray Günter, Latovlevici, Carrasso ve Eray İşcan'ın yıllık maaşlarının toplamı 4 milyon 960 bin Euro yani 27 milyon liraya denk geliyor. maaş bütçesinde sağlanacak bu tasarruf ile yeni transferlerin önü açılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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