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Fatih Terim, Galatasaray'da 800. maçına çıktı

FATİH TERİM, GALATASARAY'DA 800. MAÇINA ÇIKTI

Fatih Terim Galatasaray'da futbolcu ve teknik direktör olarak 800. maçına çıktı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Fatih Terim, Galatasaray'da 800. Maçına Çıktı(6/10)2

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktör ve futbolcu olarak 800. maçına çıktı.

8 Temmuz 1974'te Hasnun Galip'teki kulüp binasında Galatasaray'a ilk imzasını atan Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray için 800. kez sahaya çıkmış oldu.

SAYISIZ KUPA KAZANDI

Galatasaray'a ilk imzasını attığı günden bu yana geçen yaklaşık 44 yılın 11'inde futbolcu olarak hizmet veren Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de Galatasaray'ın kazandığı sayısız kupada pay sahibi olmayı başardı.

Son 6 yılını Galatasaray Kaptanı olarak tamamladığı futbol kariyerini 1985 yılında noktalayan Fatih Terim, 1996 yılında ilk kez başına geçtiği Galatasaray'da futbolcu (402 maç) ve teknik adam (398 maç) olarak 800 resmi maçı geride bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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