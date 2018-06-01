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Fatih Terim, eski öğrencisinin transferine onay verdi

FATİH TERİM, ESKİ ÖĞRENCİSİNİN TRANSFERİNE ONAY VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin Stoke City'den kiralanmasına onay verdi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Fatih Terim, Eski Öğrencisinin Transferine Onay Verdi(9/10)5

Galatasaray'da, Başkan Mustafa Cengiz, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında hafta başında gerçekleşen transfer zirvesinde Badou Ndiaye'nin de adı gündeme geldi.

TAKIMIYLA KÜME DÜŞTÜ

Terim, Ocak ayında 16 milyon euroya Stoke City'ye satılan ve takımın küme düşmesi üzerine G.Saray'a dönme planları yapan Senegalli futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.

Tecrübeli hoca, Ndiaye'nin takıma büyük güç katacağını ifade etti ve şartların uygun olması durumunda alınmasını istedi.

AYNI MAAŞ VERİLECEK

Fatih Terim'in talebi üzerine harekete geçen yönetimi, Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City ile görüşmelere başladı. Futbolcuya da geçen sezon G.Saray'dan aldığı ücret olan yıllık 2 milyon 750 bin Euro teklif edilecek.

BEDELSİZ KİRALANACAK

Transferin sadece kiralık olabileceği de yıldız futbolcunun menajerine iletildi. Ndiaye'nin sözleşmesinde, takım küme düşerse oyuncunun bedelsiz olarak kiralanabileceğine dair özel bir madde bulunuyor.

Yani Galatasaray, 16 milyon euroya sattığı Senegalli futbolcuyu 5 ay sonra bedavaya kadrosuna katabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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